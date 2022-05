Manresa Jove inicia aquest dimarts diverses accions de sensibilització sobre el tabac amb motiu de la Setmana Sense Fum. L’objectiu és sensibilitzar la població juvenil de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se en el consum de tabac, abandonar-lo i poder gaudir d’un ambient lliure de fum. D’aquesta manera, l’Oficina Jove del Bages (OJV) tornarà a realitzar diverses accions, tant al l’Espai Jove Joan Amades-OJB com als patis dels centres de secundària i les universitats.

L’Espai Jove Joan Amades va acollir l’exposició «Tabac al descobert», una mostra itinerant de la Diputació de Barcelona adreçada a joves de segon d’ESO. Fins el 20 de maig, els Punts al Pati dels centres de secundària de Manresa acullen uan dinàmica que proposa a l’alumnat que relacionin diferents problemes de salut associats al consum de tabac amb unes imatges extretes d’una campanya publicitària en contra del tabac. També es facilitaran recursos impresos que contenen informació sobre l’impacte del consum de tabac, i recursos per deixar l’hàbit.