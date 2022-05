Prop de 180 alumnes i professorat de les Escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac van ser el passat divendres en l’acte de cloenda de les activitats escolars de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, dins de l’European Clean Up Day. Aquest acte de cloenda va tenir lloc a la plaça de Sant Joan. En aquest mateix espai es van dipositar sacs amb els residus netejats per l’alumnat de les Escoles Verdes de Súria per tal de sensibilitzar sobre la necessitat de reduir la generació de residus. En el transcurs de l’esmentat acte de cloenda es van fer activitats participatives i un berenar saludable. Representants de l’alumnat hi van llegir escrits per explicar la seva experiència i demanar més conscienciació sobre la preservació del medi ambient.