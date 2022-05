Les patinadores del Club Patí Avinyó van participar en el segon torneig de patinatge «Clubs de Catalunya» celebrat al Sek-Catalunya de Garriga. En total hi van participar 120 patinadors i patinadores de CP Castellbisbal, CP Castellar, CP Ripoll, CP Manresa, Club Sek Catalunya, CP Avinyó, CP Castelldefels i CP Artístic Osonenc. Les patinadores del Club Patí Avinyó, entrenades per Judit Ponsa Soler, van aconseguir cinc podis en diferents categories. Cal destacar que el club tot just fa un any que es va constituir.