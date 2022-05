Els membres del que havia sigut fins ara i durant els darrers anys, Comissió de la Fira Embarrats van celebrar, a la Sala de Plens de l’Ajuntament del municipi, la reunió de constitució de l’Associació Embarrats. La primera junta formada pels socis fundadors està composta per quinze persones (nou dones i sis homes). Els membres de la nova junta han estat vinculats a la Fira des dels seus inicis i alguns ja havien participat en la organització de Mostra d’Artesans i Artistes del carrer del Riu, que va ser la fira embrionària, del que amb posterioritat fou la Fira Festa de Tardor i ara Embarrats. El primer president de l’associació, escollit per unanimitat serà Francesc Simats Vila, persona molt coneguda al municipi i que va implicar-se en la fira des del primer moment obrint les fàbriques Burés i Borràs (espais emblemàtics de la fira i del patrimoni i passat industrial de la vila). Junt amb Simats, van ser escollides Yvonne Puig Vilaginés com a secretària i Marc Vilarmau Masferrer, com a tresorer.