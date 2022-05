La Policia Local de Sant Esteve Sesrovires ha impartit formació en educació viària als infants de l’escola Vinya del Sastret. L’objectiu és conscienciar l’alumnat sobre la importància del respecte per les normes tant per seguretat com per responsabilitat. Un altre dels aspectes destacats d’aquestes sessions és que apropen la figura de la Policia Local als infants i joves des d’un punt de vista més pedagògic. Al final d’abril, també es va donar formació a l’alumnat de secundària i de batxillerat de l’institut. I la propera setmana es farà a l’alumnat de l’escola La Roureda.