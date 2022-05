Alumnat de Polònia, Portugal, Romania i Macedònia van visitar FEDAC Manresa per participar en una fira dedicada a les habilitats professionals. L’escola FEDAC Manresa va organitzar una «Career Fair», fira professionalitzadora, per a alumnes de batxillerat, amb un programa d’activitats dedicades a potenciar les habilitats i competències més rellevants en el mercat laboral actual. L’alumnat va participar en activitats com ara l’autoavaluació de les pròpies habilitats, tallers d’emprenedoria, de comunicació verbal i no verbal i van fer simulacions de diverses metodologies emprades en els processos de selecció moderns. Amb motiu de la visita de l’alumnat internacional es va anar a Montserrat, es va fer un ruta per Manresa i un «Photo challenge» per Barcelona. Finalment, una gran festa de comiat va tancar els tres anys d’un projecte Erasmus que va haver d’adaptar-se a la pandèmia.