Unes dues-centes persones van assistir, al Museu de la Tècnica de Manresa, a la cloenda del 7demates i de l’«Anemx+matemàtiques a Manresa». En l’última sessióde la temporada, els nois i noies van resoldre diferents repetes per aconseguir els codis dels cadenats abans de gaudir de l’estrena de l’espectacle original «STEAMàgia», a càrrec de Màgic Pol, emmarcat en el programa del Dia Internacional dels Museus a Manresa. L’espectacle era obert al públic en general, però hi van destacar els nois i noies participants al 7demates i Anemx+matemàtiques que van participar com a voluntaris en alguns trucs. L’alumnat provenia de Manresa i altres poblacions del Bages, de la Catalunya central, com per exemple Berga, Igualada o Vic, i fins i tot de les ciutats de Barcelona i Lleida. Un cop acabat l’espectacle, va arribar el moment del lliurament de diplomes i parlaments.