L’Institut Auro de Santpedor va assistir a la tercera trobada d’alumnes del projecte «Erasmus: Skilling Me Softly» a la ciutat grega de Kavala. En la trobada van coincidir amb alumnes de Noruega i Polònia. Durant tota la setmana van posar en comú les activitats que van preparar al llarg del trimestre a l’optativa Erasmus relacionades amb «Soft Kills: la comunicació». L’alumnat va realitzar un petit «Ted talk» sobre la comunicació, presentacions en format Petxa Kutxa sobre les vacances o característiques del país, i diferents debats. També van tenir tems per activitats lúdiques com la gimcana que van preparar els estudiants grecs pel caasc antic de Kavala, les tardes amb famílies, la visita a la platja en la qual van col·laborar en el Let’s Clean Up Europa, la descoberta del jaciment arqueològic de Philippi i del baptisteri de Lídia.