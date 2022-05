Un any més han finalitzat els tallers de dinàmica de grup «Game Over Incivisme Fora de Joc!», que aquest curs 2021-22 ha dut a terme disset sessions en què han participat uns cinc-cents alumnes de 4t d’ESO de la ciutat. Les sessions s’han fet als instituts Lacetània, Lluís de Peguera, La Salle, Oms i de Prat i aquest curs escolar s’han incorporat també l’escola Jeroni de Moragas i la UEC La Clau. La finalitat d’aquests tallers, que s’emmarquen en el Programa de Civisme de l’Ajuntament de Manresa, és fer reflexionar els i les joves sobre els conflictes que provoquen les conductes incíviques quines conseqüències tenen dins el marc de la convivència en els espais públics de la ciutat així com empatitzar amb els afectats de les accions.