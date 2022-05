La pàgina web de les piscines municipals Manel Estiarte Duocastella de Manresa (www.piscinesmanresa.cat) tenen nova cara. La web mostra diferents aspectes de la instal·lació a través de les pestanyes de navegació i permet trobar fàcilment informació sobre les activitats dirigides, els serveis que ofereix l’equipament, així com informació sobre horaris, quotes, etc. La part interna d’accés als abonats és manté com estava. La web tindrà una navegació més fàcil, intuïtiva i agradable que la versió anterior.