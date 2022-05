Més de 350 persones es van aplegar sota el Cobert de la Màquina de Batre per gaudir del gran dinar de germanor, el darrer dels actes de la Setmana de la gent gran de Sant Fruitós de Bages que durant set dies va oferir variades propostes adreçades a aquest col·lectiu. Prèviament al dinar de germanor, un gran grup de persones van poder seguir la tradicional missa en aquest mateix punt i posteriorment van compartir un dinar on es va reconèixer a 22 santfruitosencs i santfruitosenques que enguany han celebrat 80 i 90 anys i també aquells que havien celebrat l’efemèride durant els darrers dos anys en què aquest dinar no havia pogut celebrar-se. Durant l’acte es va fer un especial reconeixement a les persones més grans del municipi que enguany han estat Teresa Arqué Vilajosana, Montserrat Vila Font, Floris Carrera Arisa i Florenci Vendrell Vila.