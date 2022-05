El passat diumenge es van realitzar els exàmens de cinturó negre de Karate. Tres alumnes d’Esport 7, Andrea Merino, Juanjo Salvador i Gemma Yu Saumoy, van aconseguir el grau de shodan. Els tres alumnes van rebre el nou cinturó negre per part del seu mestre, Jordi Gonzàlvez, i el reconeixement de part de tots els seus companys i companyes de l’Esport7. A la fotografia, d’esquerra a dreta, Juanjo Salvador, Andrea Merino, el seu professor Jordi Gonzàlvez i Gemma Yu Saumoy, just després de l’examen, encara amb els cinturons marró. D’altra banda, dissabte es va fer un seminari de karatedo JKA a Cornellà de Llobregat, impartit per Fernando Rivera Roman, instructor en cap de la JKA ESPAÑA, en el qual hi van assistir alumnes adults i infantils d’Esport 7. El seminari va estar organitzat per Dojo Mushin.