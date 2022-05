Igualada va inaugurar una altra edició de la Primavera Gran, després de dos anys de no celebrar-la. La Primavera Gran engloba diverses activitats, sortides i trobades organitzades per l’Ajuntament d’Igualada i l’Associació de la Gent Gran d’Igualada. L’acte inaugural es va dur a terme al Casal del Passeig i, com en les últimes edicions, es va retre homenatge a persones que han tingut una tasca important o han ajudat l’entitat al llarg de la seva història. En aquesta ocasió, es va homenatjar el músic Isidre Solé i Coni Torrents, exdirectora del Cor de Santa Maria.