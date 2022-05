Una vintena de bloguers, influencers, periodistes i experts en sommelieria i tendències del país van protagonitzar una jornada d’enoturisme exclusiva per posar en valor que l’Anoia és una comarca de vi i cava, amb una forta tradició i projecció vitivinícola. La jornada va tenir l’impuls dels cellers del grup d’enoturisme de la UEA Turisme –Cava Pagès Entrena, Celler Can Vich, El Violinista, Caves Bohigas, Pla de Morei, Cava Maria Casanovas i Can Feixes–, la Unió Empresarial de l’Anoia; i amb la col·laboració i suport del Consell Comarcal de l’Anoia-Anoia Turisme. La jornada va arrencar a la Cava Pagès Entrena, on va tenir lloc la presentació de la iniciativa a càrrec dels cellers participants. Els influencers i premsa especialitzada van visitar un celler en concret per viure l’experiència en persona i compartir-ho als seus perfils. La jornada va seguir amb un tast de la resta de propostes dels cellers participants i va finalitzar amb un dinar de germanor a la Cava Pagès Entrena.