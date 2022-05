L’alumnat de 6è de l’escola Puigsoler de Sant Vicenç de Castellet va gaudir d’una de les mobilitats del programa Erasmus + anomenat «Taste of life». En aquesta ocasió va viatjar a Itàlia, on es va retrobar amb la resta de països participants: Grècia, Finlàndia, Polònia i Portugal. A l’escola de Mogliano van desenvolupar tot un seguit d’activitats en anglès relacionades amb els hàbits de vida saludables. El programa «Taste of life» que es desenvolupa dins de l’Erasmus + a l’escola Puigsoler té com a objectiu promoure un estil de vida saludable.