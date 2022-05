La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va finalitzar una nova etapa del Camí de Sant Jaume, aquest cop la vuitena, des de Cantonigròs fins a Vic. La trentena de caminaires va iniciar la ruta de 24 quilòmetres des de Santa Maria de Corcó. La colla va seguir el camí passant per les Masies de Roda. Un cop arribats a Roda de Ter, van fer una aturada en el camí per reposar i renovar forces. Tot seguit, a poc més de dos quilòmetres de Vic, a la font d’en Bruguer van parar en una àrea de descans per dinar. La colla va aprofitar l’arribada a Vic per fer-se una fotografia de grup. La propera sortida de la colla serà el diumenge 6 de juny en una matinal circular per la muntanya de Montserrat.