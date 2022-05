Deu equips docents participen en la quarta edició del premi La Ciència i els Infants, un premi convocat per UManresa, amb la col·laboració d’ICL-Iberia, el Parc de la Séquia i el Consell Comarcal del Bages, amb l’objectiu de promoure i millorar l’educació científica a la primera infància. Del Bages hi concursen la llar d’infants Estel d’Avinyó, la llar d’infants Rexics de Fonollosa, l’Escola Joviat de Manresa, la llar d’infants municipal La Lluna de Manresa i la llar d’Infants L’Espurna de Manresa. Els centres del Solsonès que també hi han presentat propostes són l’escola de Llobera i la llar d’infants Arrels de Solsona. El veredicte es farà públic el proper 9 de juny.