El concurs EntreviSTEM, organitzat per TICAnoia per fomentar les vocacions STEM en les joves de la comarca, instava als alumnes d’entre 10 i 14 anys a realitzar una entrevista a una professional de l’àmbit STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Entre els participants de 1r-2n d’ESO, el guanyador va ser l’equip MYJM de l’Escola Pia d’Igualada amb la seva entrevista a la professional Laia Estruch. L’equip guanyador va ser obsequiat amb un xec de 200 euros en material promocionat per Bureau Vallée, una formació per a tot el grup classe «Comuniquem-nos millor» impartida per l’experta en oratòria Xènia Castelltort de l’empresa Express Yourselfie, una subscripció mensual a Filmin i una entrada a l’Ingravita per cada membre del grup, i un altaveu sense fils cortesia del centre de formació Ceina.