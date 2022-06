L’excursió del mes de maig per Conèixer l’Entorn del Centre Excursionista Comarca de Bages va portar els caminaires a descobrir el Canal de la central de Viladecavalls. La ruta va començar al Mirador del Castell, a Calders, un cop passat el pou de glaç vam continuar al costat del riu Calders fins a la font de Bellveí. A partir d’aquí la ruta segueix de forma intermitent, degut a les dificultats orogràfiques, el canal de 5 km de llargada que alimenta la central situada molt a prop de la colònia Jorba. Un cop passat el forat Micó els caminaires van arribar a la cambra d’aigües superior on es veuen els 78 metres de salt amb el tub que alimenta les turbines de la central. La Central es va començar a construir l’any 1903 per Pere Jorba i Gassó per augmentar l’energia necessària per fer funcionar les seves instal·lacions fabrils.