Una vintena de joves van participar en una nova edició de «Cuina sense pares», un programa que impulsa la Diputació de Barcelona amb la voluntat de promoure una alimentació saludable i equilibrada entre la població adolescent i jove. El taller es va dur a terme a l’Espai Jove Can Muscons i va servir per dotar els i les joves de les eines necessàries per potenciar la seva autonomia a la cuina, a través de propostes de receptes fàcils, ràpides, sostenibles i saludables. Durant la sessió, que va durar un parell d’hores, es va elaborar un menú complet: amanida de cigrons, truita de carabassó i, de postres, un batut de plàtan i taronja.