Recentment, va tenir lloc una nova sessió de formació per les empreses de l’Anoia adherides al programa Punts d’Informació Turística, impulsat per la Diputació de Barcelona i gestionat des del Consell Comarcal de l’Anoia. En aquesta ocasió, la sessió va ser una visita de coneixement al territori, concretament al castell de Castellolí i al municipi del Bruc. Els assistents van participar d’una visita guiada a la fortificació, per veure els darrers treballs de restauració i conèixer la seva història. Tot seguir, es van desplaçar fins al Bruc, on van gaudir de l’experiència d’un tast d’oli als peus de Montserrat. La jornada va comptar amb prop d’una vintena de participants, de la quarantena que actualment formen part dels Punts d’Informació Turística de l’Anoia.