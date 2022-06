Amb motiu de la campanya comercial «Al maig tu fas comerç, tu fas Manresa», promoguda per la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Manresa dins el mapa d’activitats programades per al mes de maig, l’artista manresana Sara Villarta Rodó va pintar un mural plàstic a lesparets de les escales d’accés al Mercat de Puigmercadal, al carrer de la Canal. Es tracta d’una iniciativa de la regidoria del Centre Històric, que continua donant visibilitat als artistes emergents de la nostra ciutat i alhora contribueix a embellir espais dels seus carrers per mitjà d’intervencions artístiques.