El curs d’operari de packaging del programa d’innovació Conca Tech de la Mancomunitat d’Òdena va arrencar a finals de maig amb onze alumnes que van ser seleccionats entre una cinquantena de candidats que optaven a fer aquest curs gratuït. Tots ells estaven en situació d’atur i resideixen a la conca d’Òdena. La formació gratuïta, emmarcada dins del projecte Conca Tech, s’ha organitzat després de recollir les inquietuds i necessitats d’empreses de la cadena de valor del packaging a la conca d’Òdena durant la primera fase del projecte, on es va evidenciar la necessitat de personal format per treballar com a operari de packaging.