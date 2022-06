La Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat d’Igualada (XESI) es va reunir al Museu de la Pell en un fòrum en el qual alumnes i professors van compartir l’experiència de les activitats que desenvolupen als seus respectius centres escolars. Així, el matí va començar amb la benvinguda per part del regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, i a continuació va tenir lloc una xerrada i unes dinàmiques de grup. Finalment, els alumnes representants de les diferents escoles van poder exposar en una fira alguns dels seus projectes i explicar-los a la resta de companys, alguns d’ells tan originals com la construcció d’un hotel per a insectes.