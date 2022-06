El Museu de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós de Bages va acollir una nova gravació audiovisual de l’Associació Cultural SFB Media sobre la Memòria Històrica. Quim Aloy, Conxita Parcerisas i Josep Alert, de l’Associació Memòria i Història de Manresa; David Ferré, historiador santfruitosenc; Victòria Soler i Júlia Pardillo, de l’institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages, van parlar de la lluita contra l’oblit, el testimoniatge oral i el paper de l’escola com a elements importants per a la recuperació de la memòria històrica. La xerrada va ser moderada per Joan Barbé.