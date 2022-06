Desenes de persones es van apropar a la plaça de l’Era de Collbató per gaudir de la música en directe de la primera edició del Collbató Vives Fest. Un festival que reconvertia el ja conegut Festival de Músiques Amadeu Vives. La plaça es va omplir de música i cultura a càrrec d’artistes com Lluís Arruga, Adam Giles Levy, Rodríguez & Deker, Joan Masdéu, Clara Gispert i Lali Begood. Durant els tres dies que va durar el Collbató Vives Fest, el públic va tenir l’oportunitat de ballar, cantar i menjar gràcies a les diferents food trucks que hi havia distribuïdes per l’espai.