En el marc de la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet es va fer públic el veredicte de la quarta edició del Concurs de Balcons Florals. El concurs va tenir la participació d’una vintena de balcons entre persones particulars, entitats i comerços. En la categoria de particulars, el primer premi va ser per a Anna Maria Fitó; el segon premi, per a Josefina Luna; i el tercer premi, per a Ramona Giralt. Pel que fa a les entitats, l’escola Sant Vicenç va guanyar, davant de l’escola bressol municipal El Niu i el col·lectiu Fem Lluita. Finalment, el Bar Can Pillo va guanyar en la categoria de comerços.