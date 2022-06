El recinte firal de Ca n’Oliveres de Martorell va acollir la Trobada de Primavera de la Gent Gran, organitzada per l’Ajuntament de Martorell, com a cloenda de la 34a Setmana per a l’envelliment actiu i la gent gran. Unes 1.200 de persones van gaudir d’un dinar popular, reconeixements, obsequis, actuacions musicals i ball. Els assistents van ser rebuts per l’alcalde Xavier Fonollosa i els regidors de l’equip de govern, i van passar pel «photocall» per tenir una imatge de record de la jornada. Després de la fideuà i la botifarrada, els Mariners d’Egara van amenitzar la vetllada amb les seves havaneres. Per finalitzar, el Grup Cotxet va fer ballar a tots els assistents.