El darrer concert de la temporada del cicle «Clàssica: Emergents», que acull Joventuts Musicals de Moià, va portar a l’Auditori de Sant Josep la flautista Gala Kossakowski i el pianista Luis Arias, que van oferir un programa d’autors polonesos. En el repertori, hi va haver peces d’Alexandre Tansman (Sonatina per a flauta i piano), Witold Lutoslawski (Tres fragments per a flauta i piano), Mieczyslaw Weinberg (Dotze miniatures per a flauta i piano, Op. 29), Andrzej Panufnik (Hommage à Chopin) i Wojciech Kilar (Sonatina per a flauta i piano). Els intèrprets també van estrenar l’obra Chain, de Carlos Fontcuberta, compositor resident de la Xarxa de Músiques. El recital va complaure a la quarantena d’assistents, els quals al final, van aplaudir els joves intèrprets, que van haver de sortir a saludar dues vegades. -Jaume Grandia