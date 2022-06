Durant el dinar popular de cloenda de la Setmana de la Gent Gran de Calaf es va fer la presentació oficial dels nous hereu i pubilla del 2022-2023. Bern Regí i Reñé serà el nou hereu en substitució de Pui Fonoll i Colell. D’altra banda, de forma conjunta, Natàlia Miquel Navas i Lola Rubio Biosca seran les noves pubilles en relleu d’Andrea Fernández Romero. Enguany, només es van presentar tres infants a aquest càrrec i per això, es va decidir que tots poguessin gaudir d’aquesta experiència com a representants de Calaf i no es va realitzar cap sorteig.