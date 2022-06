La plaça de l’Església de Perafita va acollir la gran festa de tancament del projecte de Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) al Lluçanès del curs 2021-2022. Hi van participar els infants de les set cooperatives escolars del Lluçanès, Artem, de l’escola Lluçanès de Prats de Lluçanès; EcoCrafts, de l’escola Fedac de Prats de Lluçanès; Cracs, de l’escola Terra Nostra d’Olost; Àgils pel planeta, de l’escola la Forja d’Alpens; Coopaurora, de l’escola Aurora de Sant Boi de Lluçanès; Coopheurom, de l’escola Heurom de Perafita, i Gafarronaires, de l’escola Gafarró de Santa Eulàlia de Puig-oriol. Tot seguit es va fer el lliurament dels xecs, amb les aportacions de part dels beneficis a les set ONG o entitats socials escollides. Osona contra el Càncer i l’Associació ADFO hi van poder ser presents i van mostrar el seu agraïment als infants. Representants de les entitats socials triades que no hi van poder ser van recollir el xec i en el cas de la Fundació Mona van ser els mateixos infants que van llegir una carta amb paraules d’agraïment de l’entitat.