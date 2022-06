La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va fer una sortida circular de dotze quilòmetres per la muntanya de Montserrat. Un total de vint-i-cinc caminaires van iniciar la ruta a peu des de Can Maçana. Després de la pujada per un corriol, la colla va arribar al castell de la Guàrdia de Montserrat, conegut antigament com a castell de Bonifaci. Van continuar pel camí de la Portella, que els va dur al refugi Vicenç Barbé, després de superar la canal de la Portella. Des d’aquí, van contemplar unes bones vistes del sector de les Agulles i van aprofitar per fer la fotografia de grup. Tot seguit, van començar a baixar per la cara nord de la muntanya fins a trobar el camí de la Foradada i retornar on havien deixat els cotxes.