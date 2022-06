El president de Vinseum, Museu de les Cultures del Vi a Catalunya, Joan Tarrada Gol, i el president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Joan Soler Playà, van signar un acord de col·laboració entre les dues entitats amb l’objectiu de difondre la cultura del vi i potenciar l’organització conjunta d’activitats científiques i divulgatives al voltant del sector vinícola. Entre les iniciatives conjuntes que posaran en marxa la DO Pla de Bages i Vinseum inclou la celebració de diferents sessions especials del Most i el Festival Internacional del Cinema del Vi a diferents municipis bagencs. A més, Vinseum es compromet a acollir a les seves instal·lacions l’exposició «Quan les cases feien olor de vi», del projecte ceptinavi.cat.