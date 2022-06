Unes cent-cinquanta persones es van aplegar al pati de Càritas Sant Fruitós per celebrar la 8a edició del sopar solidari, que celebra anualment l’entitat, per recaptar fons per poder dur a terme diferents projectes al municipi per tal ajudar les persones que més ho necessiten. El sopar va ser amenitzat amb les actuacions del grup la Tercera Joventut i altres espectacles de ball. Càritas Sant Fruitós actualment està treballant en diferents projectes d’acompanyament a la gent del municipi, ja sigui en l’àmbit de la llengua amb el projecte de l’Estoneta o amb iniciatives d’acompanyament a la gent gran.