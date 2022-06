El pregó del sociòleg i treballador social Enric Roca va obrir les festes de Valldaura. Roca, que és veí del barri manresà, en va repassar les mancances, les fortaleses i també les oportunitats.

Dins del programa, al costat de les activitats de caire més festiu, es va organitzar un homenatge a les víctimes de la covid i al personal sanitari, conduït pel periodista i advocat Josep Vives, acompanyat del pianista i compositor David Martell. Va incloure parlaments de la presidenta de l’entitat veïnal, Josefina Portell; de la infermera coordinadora de l’atenció primària d’Althaia, Remei Domene; de l’alcalde Marc Aloy i de la regidora de Barris, Núria Masgrau. En acabar l’homenatge, Aloy i Masgrau es van apropar a saludar les parades del mercat de segona mà.

L’espectacle infantil d’Ai Carai va ser un èxit de participació i a la nit, un centenar de persones van gaudir del sopar amb menú de festa major i ballar amb Albert Duet.

Diumenge, es va fer la plantada de gegants amb cercavila pel barri. Hi van participar els Petits Mini Geganters de Manresa, Cal Cardoní de Torà i les colles de l’Ametlla de Merola i de Canet de Mar.

A la tarda, hi va haver exhibició de danses a càrrec de l’escola de Julieta Soler. Hi van participar 200 alumnes amb edats compreses entre els 10 i 30 anys, que van combinar dansa clàssica i dansa urbana. Hi van assistir unes 500 persones. Va cloure les festes fins l’any vinent una botifarrada popular.