La proposta titulada «Materialoteca», elaborada per docents d’infantil de l’Institut Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló, va guanyar la quarta edició del Premi La Ciència i els Infants, un premi convocat per UManresa amb la col·laboració d’ICL-Iberia, el Parc de la Sèquia i el Consell Comarcal del Bages. La proposta guanyadora va rebre un premi de 600 euros que es destinaran a material educatiu per a l’aprenentatge científic per al centre. El segon premi va ser per a la proposta titulada «Buida la caixa» de la Llar d’Infants la Lluna de Manresa. La dotació econòmica del premi és de 400 euros, també per a material educatiu. Finalment, amb una dotació de 200 euros, el jurat ha decidit atorgar el tercer premi a l’Escola Llobera per la proposta «La natura enganxa».