El curs d’alfabetització en català per al col·lectiu de persones migrants residents al municipi d’Òdena i que no coneixen la llengua catalana, que organitzen l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Òdena i l’Àrea de ciutadania i convivència del Consell Comarcal de l’Anoia, va acabar amb una valoració molt positiva. Cal destacar la gran diversitat de procedències dels disset participants, amb gent originària de Llatinoamèrica (Colòmbia), de l’Àfrica (del Marroc i tres persones de Senegal), d’Àsia (Pakistan) i de Rússia. El grup també va comptar amb gent de diverses edats, entre els quals hi va haver els joves que viuen al centre d’acollida de Ca n’Aguilera.