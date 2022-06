El Kiosk del Rec d’Igualada va acollir l’onzena edició consecutiva de la Setmana de l’Ocupació-l’Igualada Prepara’t, un programa impulsat conjuntament per l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia amb l’objectiu d’apropar les noves tendències en el mercat laboral; i alhora dotar de recursos i eines a les persones que estan en situació d’atur, cerquen feina o volen fer un canvi o gir professional. Aquesta edició va seguir la mateixa tònica que les darreres, dividint els actes, entre conferències i tallers per preparar les entrevistes de feina amb el Connecta; però com a novetat, ha posat la mirada en l’emprenedoria i l’autoocupació, com a possibles sortides laborals i professionals.