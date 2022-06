El projecte «Cardona, terra de gegants» elaborat per la classe de 3r ESO del centre Vedruna Cardona ha estat seleccionada com a finalista en el concurs «mSchools Students Awards» en la modalitat «Mobile History Map». L’objectiu d’aquest concurs és promoure els projectes desenvolupats pels propis alumnes i compartir-los a la plataforma digital «Mobile History Map», una web i una aplicació de georeferenciació que promou el treball per projectes. «Cardona, terra de gegants» és un projecte que posa de manifest la tradició gegantera que hi ha a Cardona amb una anàlisi detallada de les fonts escrites, audiovisuals i orals.