Una delegació de l’Ajuntament de Manresa i del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus –encapçalada per la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau Fontanet, i el gerent del Consorci, Ricard Jorba Garcia– van viatjar a Itàlia en el marc del programa «TAIEX-EIR Peer-to-Peer» de la Comissió Europea, que fomenta l’intercanvi de coneixements entre ciutats amb l’objectiu de promoure més i millors polítiques ambientals. La delegació bagenca va visitar les ciutats italianes de Prato i Capannori per conèixer les seves experiències d’economia circular, indústria tèxtil i residu zero. Es tracta de dues ciutats de tradició tèxtil que compten amb exemples de bones pràctiques en aquesta temàtica. A la imatge, rebuda de la delegació bagenca a Prato, per part del president del consell municipal, Gabriele Alberti, i de la tinent d’alcalde d’Innovació i Smart City, Benedetta Squittieri.