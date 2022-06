Una quarantena de lectors van participar a la trobada especial amb l’escriptor Miquel Martín, autor de La drecera (Periscopi, 2020), que va tenir lloc a la Biblioteca Central d’Igualada gràcies a la Institució de les Lletres Catalanes. Aquesta trobada va servir per parlar i compartir opinions sobre una novel·la que, en el moment de la seva aparició, va tenir molt bona acollida entre els lectors d’arreu i ha anat funcionant molt bé «gràcies al boca-orella», com va explicar el mateix autor, que es va mostrar sorprès del gran reconeixement que havia tingut el llibre. La trobada va ser moderada per Maria Enrich.