Finalment, després de dos anys d’ajornament per culpa de les restriccions imposades per la pandèmia, la promoció Preu-70 de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa va poder celebrar els 50 (+ 2) anys de la finalització del seus estudis de batxillerat i de preuniversitari. Una cinquantena d’exalumnes -procedents de Manresa i també de diferents punts de Catalunya, de l’Estat i fins i tot de l’estranger- es van retrobar el dissabte 11 de juny a l’institut. Van rebre la benvinguda al paranimf del centre, que va incloure una dissertació dels orígens del centre i, seguidament, van visitar l’Espai 1522. Per cloure la jornada, van dinar en un complex turisticocultural del Bages tot esperant retrobar-se el 2025 amb motiu dels 55 anys de la fi de la promoció.