El 29 de juny de 2021, es va portar a terme l’acte d’inici de celebració dels 40 anys de l’empresa pública Aigües de Manresa, i al llarg de l’any, i sempre tenint en compte les restriccions marcades per la pandèmia, es van dur a terme diverses accions per commemorar aquesta efemèride. La celebració va començar el 29 de juny de 2021 amb un acte al Museu de la Tècnica de Manresa, en l’edició de la Fira Ecoviure es va dur a terme la 1a Jornada Tècnica de l’Aigua. També, es va fer la presentació del llibre homenatge a Josep Alabern i Valentí que ha estat vinculat durant gairebé quaranta anys a l’empresa. Finalment, el 15 de juny, es va portar a terme un dinar amb la plantilla, com a principals protagonistes i motor de l’empresa.