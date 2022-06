AquaeSTEAM ha dissenyat una nova formació per a dinamització d’activitats STEAM en àmbits educatius del lleure, acció social i museus de ciència i tecnologia. El curs s’estrenarà el 28 de juny en format presencial i intensiu. Els dies 28 i 29 hi haurà sessions durant tot el dia, i del 30 al 2 de juliol serà de manera continuada, incloent les nits. En aquesta primera edició l’activitat està parcialment subvencionada a través del projecte FECYT AquaeSTEAM i les places són limitades. El programa inclou màgia, una «nit al museu» i sessions amb humoristes i comunicadors com Toni Albà, Francesc Canosa i Pere Renom, i altres professionals en didàctica, ciència i tecnologia, jocs i educació en el lleure. El curs va dirigit a estudiants universitaris vinculats a graus STEAM. Més informació aquaesteam.upc.edu