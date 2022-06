Durant el segon i tercer trimestre d’aquest curs, l’alumnat de 3r d’ESO de l’IES Pius Font i Quer i de 4t d’ESO de La Salle van realitzar el projecte d’Aprenentatge i Servei comunitari amb el Parc de la Séquia. Emmarcats sota el títol de «Reduïm la petjada ecològica de Manresa», l’alumnat de l’IES Pius Font i Quer, en col·laboració amb Càritas Manresa, va construir un hotel d’insectes per als horts de l’entitat. L’altre servei comunitari va servir per col·laborar en una Transèquia més sostenible a través d’un espot publicitari per conscienciar la gent de la importància de reciclar tots els residus. També van ajudar a preparar les bosses d’avituallament. L’alumnat de La Salle va treballar per identificar els arbres i arbustos que es troben al parc de Can Font i fer-ne un cartell informatiu. També van fer tasques de manteniment, van dur a terme diverses recollides de residus, que van reciclar. En algunes de les jornades de recollida hi van col·laborar persones voluntàries de l’AAVV de la Ctra. Santpedor i de Creu Roja Manresa.