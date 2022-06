Després de més de dos anys sense dur a terme cap excursió a causa de la pandèmia, la Penya Blaugrana de Manresa va recuperar les seves tradicionals sortides. Una cinquantena de socis i simpatitzants de la Penya Blaugrana Manresa es van desplaçar fins a Santa Eugènia de Berga per visitar el Màgic Món del Tren, un museu de maquetes de tren i miniatures variades i amb tota mena de detalls. Abans, però, el grup va aturar-se al municipi de la Gleva per esmorzar. Després de la visita, el grup es va desplaçar fins a Sant Andreu de la Vola on van recuperar forces amb un dinar. A la sobretaula, no va faltar l’emocionant sorteig d’articles del Barça.