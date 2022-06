Les dues classes de 2n de primària de l’escola Paidos van visitar l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, on van ser rebuts a la sala de plens per l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan i Claret, i pel regidor d’ensenyament, Felip Echarri. L’alcaldessa i el regidor van donar resposta a totes les curiositats dels infants que entre d’altres van voler saber com funcionava l’Ajuntament, quants treballadors hi havia o què es feia a la sala de plens. No van faltar a la bateria de preguntes els aspectes més personals com què feien abans de treballar en política o què és el què més els agrada de la seva feina. Posteriorment, van visitar totes les àrees de l’Ajuntament i saber quina és la feina que es fa en cadascuna d’elles. La visita va finalitzar visitant la Policia Local, on els van ensenyar la seva seu i també els vehicles amb què treballen.