L’Institut Català de la Salut (ICS) va celebrar la primera edició d’EufòrICS, el concurs de talent dirigit a totes i tots els professionals de l’Institut Català de la Salut, que pica l’ullet al fenomen de TV3 Eufòria i que s’emmarca en l’estratègia d’Arts en Salut de la institució. La gala es va celebrar al Centre Corporatiu de l’ICS a Barcelona, on es van reunir més de 300 persones per seguir-la en directe, i addicionalment va ser seguida per més de 2.400 persones en línia. Entre els deu finalistes va actuar Isaura Armengau, auxiliar administrativa del CAP Manresa, cantant la cançó de «La Rosa» del musical del Petit Príncep. El vot popular va fer que la Coral del CAP El Temple de Tortosa s’erigís com a guanyadora de la Gala amb un 19% dels vots. El jurat d’EufòrICS va atorgar la menció «Amb tu millor al treball en equip» a la Coral El Temple.