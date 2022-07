Com cada any, la Biblioteca del Casino enriquirà la seva col·lecció local amb nous treballs de recerca realitzats per l’alumnat de 2n de batxillerat del Bages i Moianès. Es dipositaran a la biblioteca un total de set treballs, de deu alumnes i cinc instituts diferents. Després de dos anys de restriccions, es va poder celebrar l’acte de lliurament, a la sala d’actes de la Biblioteca del Casino amb la presència d’Anna Crespo, regidora de Cultura i Festes; Maria Brioso Delgado, subdirectora de la biblioteca, i Domènec Haro Muñoz, representant del Centre de Recursos Pedagògics del Bages; a més de l’alumnat i el seu professorat. Les temàtiques d’aquest any giren al voltant de l’art, el vi, la bruixeria, la dona i la defensa de la llengua catalana. Els alumnes estudien a instituts de Manresa, Artés i Sant Fruitós de Bages.