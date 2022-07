L’Observatori de Pujalt és un dels Entorns d’Aprenentatge del Departament d’Educació on es treballa la meteorologia, l’astronomia, les energies renovables i també la guerra civil. Aquest curs 2021-22 ha estat a l’Observatori el de més afluència d’escoles que ha tingut mai. Un total de 108 centres d’arreu de Catalunya hi han realitzat sortides i estades de dos i tres dies repartits en 129 dies dins del calendari lectiu. Un total de 5.590 alumnes i 461 mestres han passat per aquest Entorn d’Aprenentatge, que és l’únic que hi ha a la comarca de l’Anoia, per tal de potenciar el seu aprenentatge.